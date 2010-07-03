Автоэксперт оценил идею ужесточения наказания за нарушения ПДД

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Автоэксперт, руководитель системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль прокомментировал идею об ужесточении наказания за нарушения ПДД с детьми в салоне авто.

"Инициатива назрела. Нужно проработать главный момент, который может возникнуть. Огромное количество нарушений фиксируется камерами видеофиксации, а они не могут рентгеном просвечивать, есть ли в салоне ребенок. Как быть с этой ситуацией? Формально нарушает автомобиль, и выписывается штраф на автомобиль и водителя", – цитирует RT специалиста.

По его словам, в связи с этим на дороге должно быть больше инспекторов ГИБДД.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Максим Акимов по итогам правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения поручил Минюсту и МВД ужесточить административную ответственность за ДТП с транспортным средством, в салоне которого находятся дети. Соответствующие изменения должны внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) до 31 марта 2020 года.

Инициативу уже поддержали в Госдуме. Зампред комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский считает, что дети зачастую оказываются менее защищены, так что последствия аварий, в которые попадают автомобили с несовершеннолетними, как правило, бывают "очень трагичны".

