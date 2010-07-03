В Госдуме поддержали идею ужесточить наказание за нарушения ПДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский назвал очень важным поручение кабмина ужесточить административную ответственность за ДТП с транспортным средством, в салоне которого находятся дети. Его слова приводит RT.

"Мы обязательно подключимся к его исполнению, будем прорабатывать меры действительно более строгого наказания водителей", – подчеркнул депутат, отметив, что комитет будет общаться по этому поводу с министерством транспорта и ГИБДД.

Афонский добавил, что дети зачастую оказываются менее защищены, так что последствия аварий, в которые попадают автомобили с несовершеннолетними, как правило, бывают "очень трагичны".

Ранее вице-премьер Максим Акимов поручил Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся дети. Соответствующие изменения должны внести в Кодекс об административных правонарушениях до 31 марта 2020 года.