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15:16

В Госдуме поддержали идею ужесточить наказание за нарушения ПДД

общество транспорт

15:16

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский назвал очень важным поручение кабмина ужесточить административную ответственность за ДТП с транспортным средством, в салоне которого находятся дети. Его слова приводит RT.

"Мы обязательно подключимся к его исполнению, будем прорабатывать меры действительно более строгого наказания водителей", – подчеркнул депутат, отметив, что комитет будет общаться по этому поводу с министерством транспорта и ГИБДД.

Афонский добавил, что дети зачастую оказываются менее защищены, так что последствия аварий, в которые попадают автомобили с несовершеннолетними, как правило, бывают "очень трагичны".

Ранее вице-премьер Максим Акимов поручил Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся дети. Соответствующие изменения должны внести в Кодекс об административных правонарушениях до 31 марта 2020 года.

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общество транспорт

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