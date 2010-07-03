Автоэксперт поддержал инициативу ГИБДД усложнить допуск к водительским правам

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Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал Москве 24 предложенные ГИБДД нововведения в области подготовки водителей и обмена прав. Например, получить доступ к вождению мотоцикла, а также к управлению грузовиками и автобусами станет сложнее. При этом предлагается разрешить подросткам садиться за руль автомобиля вместе с сопровождающим лицом.

По мнению эксперта, это очень хорошие поправки, которые основаны на лучшем международном опыте.

"Это действительно интересное предложение. Надеюсь, оно пройдет, потому что подготовка водителей поднимается на новый уровень. Особенно это касается водителей грузовых автомобилей и автобусов. То же самое относится к подготовке мотоциклистов", – сказал эксперт.



Игорь Моржаретто автоэксперт Мы возьмем опыт хороших стран, где аварийность, в частности в Европе сейчас на самом низком уровне.

Моржаретто пояснил, что инициатива ГИБДД помогает с понимаем, какие права выдавать тем, кто управляет современными средствами мобильности. Эксперт также добавил, что если нововведения будут одобрены и вступят в силу на законодательном уровне, то российские дороги станут безопаснее.

"Это, конечно, скажется на безопасности, правда произойдет не сразу. Для этого нужно, чтобы как минимум документ, который сейчас имеет статус проекта, стал законом и хотя бы год, два или три действовал", – подчеркнул он.



Игорь Моржаретто автоэксперт Здесь нужно ожидать хороших результатов через несколько лет, но они, без сомнения, будут.

Ранее Госавтоинспекция разработала проект поправок к Федеральному закону "О безопасности дорожного движения" – в нем содержится ряд нововведений в области подготовки водителей и обмена прав.

Всем мотоциклистам не младше 20 лет предлагается выдавать права общей категории. При этом сначала водителям нужно будет научиться водить маломощный мотоцикл. Для этого ведомство планирует ввести подкатегорию А2. Также уточняется, что, если у человека нет опыта вождения, права категории А он сможет получить только после 24 лет.

Кроме того, изменения касаются грузовиков и автобусов. Согласно проекту ГИБДД, на "грузовую" категорию С без стажа смогут претендовать только водители с 21 года, на "автобусную" D – с 24 лет. Вместе с тем предлагается запретить выдавать права этих категорий тем, у кого отсутствует опыт вождения легкового авто в течение года.

В настоящее время на права категории А можно сдать с 18 лет. При этом мотоциклы малой мощности попадают в категорию А1, мопеды – в категорию М, их выдают с 16 лет. Минимальный возраст для получения прав категорий С и D установлен на отметке в 18 лет.

6 сентября стало известно, что в МВД разработали законопроект, разрешающий несовершеннолетним, сдавшим экзамены в ГАИ, водить машину в сопровождении опытного водителя. Предложение касается только автомобилей категории "B". Поправки предназначены для внесения в ФЗ "О безопасности дорожного движения". Конкретные условия предлагается определить правительству России.