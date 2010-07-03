Время ожидания оператора при вызове скорой помощи сократилось до четырех секунд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Время ожидания ответа от оператора скорой помощи в Москве сократилось до четырех секунд. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"После приема звонка диспетчеры Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова городского департамента здравоохранения в течение двух минут передают информацию о поступившем вызове медицинской бригаде. После этого скорая приезжает к пациенту в среднем в течение 12 минут", – говорится в сообщении.

По словам главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николая Плавунова, в 2012 году диспетчеры скорой помощи отвечали на звонок в среднем за 45 секунду, тогда как в 2015 году время ожидания составило 11 секунд. Он уточнил, что они постоянно проводят работают над улучшением качества системы и организации операторов. Плавунов пояснил, что благодаря этому время ожидания ответа специалиста практически сведено к минимум.

Круглосуточно в едином городском диспетчерском центре столичной станции скорой помощи дежурят около 200 диспетчеров. Из них 65 специалистов отвечают на звонки по телефону 103. По словам Плавунова, на станциях также работают сотрудники со знанием английского языка, которые принимают вызовы от иностранных граждан.

В Станции скорой и неотложной помощи имени Пучкова работают более 11 тысяч сотрудников, из них только более 7,5 тысяч фельдшеров. Более тысячи бригад скорой помощи работают по всему городу в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что оборудование машин Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова будет обновлено до конца 2020 года. Речь идет о специализированной медицинской технике. Это дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких, а также мобильные системы для реанимации новорожденных.

В 2018 году в автомобилях неотложной врачебной помощи было обновлено около 1500 единиц медицинского оборудования.

