В Кремле оценили выступления Серебренникова и Дудя на премии GQ

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Проецировать оценки, звучавшие на церемонии вручения премии журнала GQ, на общие настроения в обществе, непрофессионально, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он обозначил позицию Кремля по поводу выступлений режиссера Кирилла Серебренникова и журналиста Юрия Дудя на церемонии вручения премии "Человек года". Они оба высказались с критикой в адрес ситуации в стране.

Песков отметил, что определенные точки зрения Кремлю известны, и их принимают во внимание.

"Мы с уважением относимся ко всем премиям, в том числе и к этой, но мы не склонны преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий, тем более – не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общее настроение. Полагаем, что это было бы неверно и ошибочно", – цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что хотя со своей позицией выступают талантливые и уважаемые люди, у них есть очень много оппонентов, – таких же состоявшихся людей, которые аргументированно могут разбить эти тезисы.