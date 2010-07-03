Песков прокомментировал данные о новом обмене заключенными с Украиной

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал информацию о дате обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что о следующем обмене пока рано говорить, уточнив, что предыдущему обмену предшествовала огромная подготовительная работа, которая была "весьма скрупулезная". При этом он добавил, что в Кремле есть понимание о необходимости продолжения процесса обменами заключенными.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен гражданами между Россией и Украиной важным событием. Он выразил надежду, что в дальнейшем все заключенные граждане Украины будут освобождены.

Он прикрепил к своей записи пост президента США Дональда Трампа, в котором тот поздравил Москву и Киев с состоявшимся обменом. Трамп отметил, что страны провели масштабный обмен заключенными, и это является огромным шагом к миру.

7 сентября Россия и Украины провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского.

О планах обмена заключенными между Москвой и Киевом стало известно в конце августа. 5 сентября Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

Москва освободила 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы, режиссера Олега Сенцова и осужденного за шпионаж Романа Сущенко. В администрации президента РФ подтвердили, что освобожден главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

