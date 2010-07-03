Болтон оценил обмен заключенными между Россией и Украиной

Фото: TASS/EPA/ TATYANA ZENKOVICH

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен гражданами между Россией и Украиной важным событием. Он выразил надежду, что в дальнейшем заключенные граждане Украины будут освобождены.

"Этот обмен заключенными – важное событие. Мы надеемся в будущем увидеть, как еще больше заключенных украинцев воссоединятся со своими семьями", – написал Болтон на своей странице в Twitter.

Он прикрепил к своей записи пост президента США Дональда Трампа, в котором тот поздравил Москву и Киев с состоявшимся обменом. Трамп отметил, что страны провели масштабный обмен заключенными, и это является огромным шагом к миру.

7 сентября Россия и Украины провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Несколько недель назад началась активная фаза переговоров и оформления юридических процедур. 5 сентября Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным.

