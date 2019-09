Трамп поприветствовал обмен заключенными между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп поздравил Москву и Киев с проведенным обменом удерживаемыми лицами. Американский лидер выразил надежду, что это событие послужит важным шагом к миру.

"Россия и Украина только что провели масштабный обмен заключенными", − написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter. "Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны!" − с энтузиазмом добавил Трамп.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!