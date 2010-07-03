Трамп поприветствовал обмен заключенными между РФ и Украиной

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Президент США Дональд Трамп поздравил Москву и Киев с проведенным обменом удерживаемыми лицами. Американский лидер выразил надежду, что это событие послужит важным шагом к миру.

"Россия и Украина только что провели масштабный обмен заключенными", − написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter. "Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны!" − с энтузиазмом добавил Трамп.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 сентября 2019 г.



Обмен заключенными между Россией и Украиной также оценил глава комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов. "По существу, это первый важный шаг при новом президенте − Зеленском, это практический шаг, а не просто слова", − подчеркнул сенатор в беседе с RT. Он также напомнил о человеческом аспекте этих событий: "люди вернулись домой, и сейчас у них нет риска оказаться под каким-то политическим прессом".

О планах обмена заключенными между Москвой и Киевом стало известно в конце августа. А 7 сентября в Кремле назвали состоявшимся обмен граждан РФ и Украины.



Москва и Киев провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В субботу во Внуково приземлился спецборт отряда "Россия" с освобожденными россиянами. А спецборт с вернувшимися на родину гражданами Украины совершил посадку в аэропорту Борисполь.