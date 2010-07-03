В Кремле прокомментировали санкции США против следователей

13:45
13:45
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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Санкции США в отношении российских силовиков являются недопустимой мерой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается подобных решений в отношении представителей российских силовиков, конечно, мы считаем это абсолютно недопустимым. Это продолжение деструктивной линии двусторонних отношений. И вы знаете, что уже было сделано заявление, что последует адекватная реакция на подобные решения", – цитирует "Интерфакс" слова Пескова.
Также Песков счел некорректным вопрос о том, намерено ли государство как-то отметить включенных в санкционные списки следователей.
Накануне Госдеп США ввел санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета в Сургуте. Речь идет о руководителе регионального следственного отдела Владимире Ермолаеве и старшем следователе отдела Степане Ткаче.
Их обвинили в причастности к пыткам и нарушениям прав последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая в РФ признана экстремистской и запрещена.
27 июня Совет Европейского союза заявил о продлении санкций против России еще на полгода – до 31 января 2020 года. Ранее ЕС официально продлил экономические санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года.
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