В Кремле прокомментировали санкции США против следователей

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Санкции США в отношении российских силовиков являются недопустимой мерой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается подобных решений в отношении представителей российских силовиков, конечно, мы считаем это абсолютно недопустимым. Это продолжение деструктивной линии двусторонних отношений. И вы знаете, что уже было сделано заявление, что последует адекватная реакция на подобные решения", – цитирует "Интерфакс" слова Пескова.

Также Песков счел некорректным вопрос о том, намерено ли государство как-то отметить включенных в санкционные списки следователей.

Накануне Госдеп США ввел санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета в Сургуте. Речь идет о руководителе регионального следственного отдела Владимире Ермолаеве и старшем следователе отдела Степане Ткаче.

Их обвинили в причастности к пыткам и нарушениям прав последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая в РФ признана экстремистской и запрещена.

27 июня Совет Европейского союза заявил о продлении санкций против России еще на полгода – до 31 января 2020 года. Ранее ЕС официально продлил экономические санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года.

