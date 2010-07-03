США ввели санкции против двух сотрудников СК

Фото: depositphotos/izanbar

Госдеп США ввел санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета в Сургуте, сообщает РИА Новости.

Речь идет о руководителе регионального следственного отдела Владимире Ермолаеве и старшем следователе отдела Степане Ткаче.

Их обвинили в причастности к пыткам и нарушениям прав последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая в РФ признана экстремистской и запрещена.

Ранее в Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти.

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что российская компания зарабатывает большие деньги на торговле с Венесуэлой.

27 июня Совет Европейского союза заявил о продлении санкций против России еще на полгода – до 31 января 2020 года. Ранее ЕС официально продлил экономические санкции против Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года.