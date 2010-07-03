СМИ заявили о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках

Нефтяные санкции США против Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть из России. Благодаря этому российские экспортеры могут дополнительно заработать как минимум 905 миллионов долларов с ноября по июль. Данные приводит агентство Bloomberg.
Агентство также рассчитало разницу между стоимостью российской экспортной нефти Urals и бенчмарком Brent за указанный период по отношению к показателю, среднему за пять лет.
Аналитики заявили, что спрос на Urals в Средиземноморье находится на пиковых значениях за всю историю.
В январе 2019 года США ввели санкции против Венесуэлы. Против Ирана санкции начали действовать с мая этого года. Они вступили в силу в ноябре 2018 года, однако с некоторыми исключениями.
Эксперты ранее заявили, что к концу этого лета курс рубля может значительно снизиться. Август традиционно является довольно тяжелым месяцем для российской валюты, подчеркнули они.
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