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12:20

СМИ заявили о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках

экономика

12:20

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Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Нефтяные санкции США против Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть из России. Благодаря этому российские экспортеры могут дополнительно заработать как минимум 905 миллионов долларов с ноября по июль. Данные приводит агентство Bloomberg.

Агентство также рассчитало разницу между стоимостью российской экспортной нефти Urals и бенчмарком Brent за указанный период по отношению к показателю, среднему за пять лет.

Аналитики заявили, что спрос на Urals в Средиземноморье находится на пиковых значениях за всю историю.

В январе 2019 года США ввели санкции против Венесуэлы. Против Ирана санкции начали действовать с мая этого года. Они вступили в силу в ноябре 2018 года, однако с некоторыми исключениями.

Эксперты ранее заявили, что к концу этого лета курс рубля может значительно снизиться. Август традиционно является довольно тяжелым месяцем для российской валюты, подчеркнули они.

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