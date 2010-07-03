США задумались над введением санкций против "Роснефти"

Фото: Москва 24

В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти. Об этом заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, передает РИА Новости.

Он отметил, что российская компания зарабатывает большие деньги на торговле с Венесуэлой. В последнее время отмечается растущая зависимость венесуэльских властей и нефтяной компании PDVSA от "Роснефти".

"Все большие объемы венесуэльской нефти продаются компании "Роснефть". "Роснефть", в свою очередь, перепродает ее. И я считаю, что перенос штаб-квартиры PDVSA в Москву стал символом растущих связей Москвы и Каракаса", – сказал Абрамс.

В "Роснефти" заявили, что компания инвестировала в нефтегазовый сектор Венесуэлы еще до введения санкций США, поэтому попытки ограничить российскую компанию в возврате инвестиций будут являться противоправной экспроприацией инвестиций со стороны США. "Роснефть" подчеркнула, что оставляет за собой право защищать свои инвестиции.

В августе 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в американской юрисдикции. Указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары и услуги любым лицам, находящимся под санкциями. К ним также относится руководство Венесуэлы.

Сообщалось также, что в тройку лидеров среди должников России вошли Белоруссия, Украина и Венесуэла. Минск должен Москве более 7,5 миллиарда долларов, Киев – около 3,7 миллиарда долларов, Каракас – 3,15 миллиарда долларов.

