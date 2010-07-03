Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Режиссер Константин Богомолов сильно похудел перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, сообщает сайт "Комсомольской правды" .

Об этом изданию рассказала знакомая пары. По ее словам, режиссер выглядит счастливым и довольным. "Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся", – отметила она.

Подруга режиссера также поделилась, что он планировал сделать предложение Собчак в день, когда она разведется с бывшим мужем. План свой режиссер осуществил.

Свадьба Ксении Собчак с Константином Богомоловым состоится 13 сентября. На церемонию приглашены порядка 300 гостей. Среди них режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой Софьей, которая снималась у Богомолова в сериале "Содержанки", актриса Рената Литвинова с певицей Земфирой, бывшая жена лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова Матильда и другие друзья светской львицы.

Приглашение также отправлено главе "Ростеха" Сергею Чемезову и бывшей главе департамента имущественных отношений Минобороны России Евгении Васильевой. Также сообщается, что тамадой на свадьбе будет актер Игорь Верник. Сам он уже подтвердил, что идет на свадьбу, поскольку они друзья с Богомоловым, но не стал сообщать какие-либо подробности.

Папарацци узнали, что Собчак будет в наряде от известного израильского модельера, который выпускается под брендом Gala. Его Ксении выбрала стилист Елена Бессонова. Цены на платья модельера начинаются от 500 тысяч рублей, однако звезде одежду предоставила компания Bosco по бартеру.

Сама Ксения Собчак в интервью журналу светской хроники призналась, что намерена обвенчаться с Константином Богомоловым. Свое желание звезда объяснила тем, что это просто красивая традиция.

В июне Собчак официально оформила развод с актером Максимом Виторганом. Экс-супруги решили, что их сын будет носить двойную фамилию – Виторган-Собчак.