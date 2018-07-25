Регина Тодоренко и Влад Топалов объявили о свадьбе

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов объявили о свадьбе, пишут "Дни.ру".

О скорой свадьбе Тодоренко и Топалова узнали благодаря их аккаунтам в Instagram. Популярный певец опубликовал в соцсети фотографию с Тодоренко, на которой телеведущая демонстрирует кольцо с крупным драгоценным камнем. В подписи к фото Топалов спросил: "согласна??????????".

Спустя несколько минут Тодоренко ответила на своей страничке: "Согласна!!!". Новость о свадебных планах пары их многочисленные поклонники встретили поздравлениями и пожеланиями. "Молодцы!!!", "Единственная искренняя пара!", – писали они в комментариях.

При этом ранее в Сети обсуждали свободное платье Тодоренко на одном из недавних фото, отметив что, возможно, влюбленные решили пожениться, так как вскоре станут родителями. По информации издания, для Тодоренко этот брак будет первым, а для ее избранника – вторым. Недавно Топалов развелся с дизайнером Ксенией Данилиной, отметив, что совместная жизнь оказалась серьезным испытанием для их отношений.