Регина Тодоренко и Влад Топалов объявили о свадьбе

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов объявили о свадьбе, пишут "Дни.ру".
О скорой свадьбе Тодоренко и Топалова узнали благодаря их аккаунтам в Instagram. Популярный певец опубликовал в соцсети фотографию с Тодоренко, на которой телеведущая демонстрирует кольцо с крупным драгоценным камнем. В подписи к фото Топалов спросил: "согласна??????????".
Спустя несколько минут Тодоренко ответила на своей страничке: "Согласна!!!". Новость о свадебных планах пары их многочисленные поклонники встретили поздравлениями и пожеланиями. "Молодцы!!!", "Единственная искренняя пара!", – писали они в комментариях.
При этом ранее в Сети обсуждали свободное платье Тодоренко на одном из недавних фото, отметив что, возможно, влюбленные решили пожениться, так как вскоре станут родителями. По информации издания, для Тодоренко этот брак будет первым, а для ее избранника – вторым. Недавно Топалов развелся с дизайнером Ксенией Данилиной, отметив, что совместная жизнь оказалась серьезным испытанием для их отношений.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: