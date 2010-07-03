Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов исполнили свой первый свадебный танец под хит Филиппа Киркорова, передает телеканал Москва 24.

Певец спел песню "Снег". Сам он объяснил, что выбрал эту песню неслучайно – это любимая композиция Собчак. Кроме того, по словам Киркорова, пара познакомилась именно под эту песню.

Пели на свадьбе и сами новобрачные. Собчак удивила гостей исполнением песни "Привет, Андрей!", а также эротическим танцем в черном корсете. Богомолов исполнил для супруги песню группы "Мумий Тролль" Lightning paroles, до слез растрогав Собчак.

Свадьба состоялась 13 сентября. Пара приехала на регистрацию брака в столичный Грибоедовский ЗАГС на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Салон автомобиля был обит красной тканью, сверху его украшали два золотых кольца. Пара ехала в автомобиле, багажник которого был открыт.

Затем они обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот. После этого в Музее Москвы прошли торжества с участием трехсот гостей. По самым скромным меркам, Богомолов и Собчак потратили на праздник 16 миллионов рублей.

На торжества пригласили режиссера Федора Бондарчука, певицу Земфиру, гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, Ренату Литвинову, бывшую жену лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильду, Владимира Познера, Николая Баскова и других звездных гостей.