Комитет Госдумы поддержал поправку о праве экс-президентов быть сенаторами пожизненно

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Комитет Госдумы поддержал поправку в Конституцию о праве бывших президентов России становиться членами Совета Федерации пожизненно. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно поправке, в Совет Федерации смогут входить президенты как после окончания своего срока, так и после досрочного сложения полномочий. При этом за ними сохраняется право отказаться от полномочий члена Совета Федерации. Поправки вносят изменения в пятую главу Конституции РФ.

Ранее эту инициативу поддержала председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, закрепление такой позиции позволит отдать дань уважения людям, внесшим большой вклад в развитие страны.

Накануне депутат Госдумы и сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявил, что президенты России после сложения своих полномочий смогут получить пожизненный статус сенаторов. Инициативу внесли представители рабочей группы исходя из примеров работы верхних палат в разных странах.

В настоящий момент поступает множество инициатив, касающихся поправок в Конституцию. Так, недавно предложили в Конституции России закрепить девиз государства. Кроме того, депутаты Государственной думы внесли инициативу о появлении формулировки "союз мужчины и женщины" в качестве определения традиционного брака.

