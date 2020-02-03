ВЦИОМ рассказал о поддержке россиянами поправок в Конституцию

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Порядка 80 процентов россиян считают поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным. Как следует из данных опроса ВЦИОМ, наибольшее одобрение получили инициативы социального характера.

Так, к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий положительно относится 91 процент граждан. Инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума положительно оценили 90 процентов респондентов.

Следующим по уровню поддержки оказалось предложение увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет (87 проценто). Идею наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов одобрили 81 процент россиян.

Еще 68 процентов поддержали инициативу запретить иностранное гражданство и вид на жительство в других странах для государственных служащих. Право президента назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов одобрили 66 процентов.

Также россияне согласились на возможное исключение из Конституции слова "подряд" применительно к срокам полномочий президента (66) и на приоритет российской Конституции над международными договорами 63), приводит результаты РБК.

Кроме того, 62 процента одобрили расширение полномочий Совфеда, а 61 процент поддержали предложение дать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров. Опрос проводился 24 января по телефону, выборка составила 1,6 тысячи человек.

Как менялась российская Конституция

15 января президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.

Конституция РФ, которую приняли в 1993 году, уже претерпевала изменения. В 2008 году президентский срок был увеличен с четырех до шести лет, а в 2014 году ликвидирован Высший арбитражный суд. Тогда же в Верхнюю палату парламента включили федеральных представителей, назначаемых президентом.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге. Он подчеркнул, что будет содействовать тому, чтобы "такая возвышенная идея" присутствовала в главно законе РФ. По мнению патриарха, это будет соответствовать убеждениям большинства россиян.