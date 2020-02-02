Патриарх Кирилл предложил вписать веру в Бога в Конституцию

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за то, чтобы в Конституцию было внесено упоминание о Боге. Об этом написал в Telegram-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

После посвященной 11-летию интронизации литургии патриарх заявил: "Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог". Также он задался вопросом, "если в гимне может быть "хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции".

Он подчеркнул, что будет содействовать тому, чтобы "такая возвышенная идея" присутствовала в Конституции. По мнению патриарха, это будет соответствовать убеждениям большинства россиян. "Я не говорю только о православных – я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других", – уточнил он.

При этом первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов в комментарии РИА Новости подчеркнул, что предложение патриарха не противоречит Конституции, так как "речь идет о Боге как некой абстракции".

Он напомнил, что статья 14 Конституции РФ устанавливает отделение церкви от государства. Там упоминается, что ни одна из религий не может быть официальной. Депутат добавил, что точки зрения "укрепления нравственных, патриотических основ нашего общества – возможно такое упоминание".

Как менялась российская Конституция

15 января президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.

Конституция РФ, которую приняли в 1993 году, уже претерпевала изменения. В 2008 году президентский срок был увеличен с четырех до шести лет, а в 2014 году ликвидирован Высший арбитражный суд. Тогда же в Верхнюю палату парламента включили федеральных представителей, назначаемых президентом.