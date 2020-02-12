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Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поддержала предложение о пожизненном назначении сенаторов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Политик пояснила, что данное предложение обсуждается еще с 2014 года. По ее словам, закрепление такой позиции позволит отдать дань уважения людям, внесшим большой вклад в развитие страны.

"Их опыт, их мудрость, уважение к ним в стране – это только добавит авторитета Совету Федерации и даст возможность этим уникальным людям продолжать трудиться. Мы предварительно обсуждали этот вопрос и в комитете по регламенту, и мы считаем, что это можно было бы поддержать", – заявила Матвиенко.

Ранее депутат Госдумы и сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявил, что президенты России после сложения своих полномочий смогут получить пожизненный статус сенаторов. В Совет Федерации смогут входить президенты как после окончания своего срока, так и после досрочного сложения полномочий.

В настоящий момент поступает множество инициатив, касающихся поправок в Конституцию. Так, недавно предложили в Конституции России закрепить девиз государства. Кроме того, депутаты Государственной Думы внесли инициативу о появлении формулировки "союз мужчины и женщины" в качестве определения традиционного брака.

