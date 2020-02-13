Путин пообещал сохранить понятия "папа" и "мама" в России

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Владимир Путин подчеркнул, что, пока он остается президентом в России, не появятся понятия "родитель 1" и "родитель 2".

"Пока я президент, у нас [такого] не будет. Будет "папа" и "мама", – цитирует его RT.

На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ глава государства заявил, что считает правильным зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины. При этом он призвал быть аккуратнее с понятием семьи.

"А если это неполная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи: брак – это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому", – заключил Путин.

Ранее он уже высказывался на этот счет. Президент выразил надежду на то, что в России никогда не заменят слово "мама" на понятия "родитель № 1" и "родитель № 2", как это произошло в некоторых странах.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже выразила негодование насчет таких определений. Руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию Андрей Клишас поддержал внесение пункта о защите традиционной формы брака в основной закон РФ.

Понятия "родитель № 1" и "родитель № 2" используются в США и Франции. Их хотели ввести в Италии, но глава МВД Маттео Сальвини распорядился вернуть традиционные графы "мать" и "отец".