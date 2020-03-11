ГД поддержала уголовную ответственность за нарушения на голосовании по Конституции РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения во время голосования по поправкам в Конституцию, сообщает Агентство "Москва".
Авторами законопроекта являются депутат Госдумы Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас. Они предлагают внести поправки в статьи 141 и 142 УК РФ.
В зависимости от степени тяжести преступления предусмотрено уголовное наказание от штрафов до четырех лет лишения свободы.
Ранее депутаты Госдумы приняли закон о внесении изменений в Конституцию РФ в третьем, окончательном чтении. Проект закона предполагает такие изменения, как расширение полномочий парламента, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями, а также определение статуса русского языка как языка государствообразующего народа.
Впервые идею о необходимости поправок в Конституции президент России Владимир Путин огласил 15 января во время своего послания Федеральному собранию. С тех пор глава государства неоднократно подчеркивал важность внесения изменений в основной закон.
Так, на заседании Госдумы, состоявшемся 10 марта, Путин подчеркнул, что поправки должны создать условия для поступательного развития страны. Ранее он указал на то, что обновленная Конституция должна стать важным объединяющим фактором для людей вне зависимости от их политических взглядов, благосостояния, национальности или вероисповедания.
Голосование по изменениям в основном законе состоится 22 апреля. Этот день сделают оплачиваемым выходным. Согласно результатам опроса, около 66% населения страны планируют принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
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