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Президент России Владимир Путин назвал главную задачу обновленной Конституции РФ. Об этом глава страны сообщил на встрече с лидерами думских фракций, передает РИА Новости.

"Принципиально важно, чтобы обновленная конституция объединяла людей, вне зависимости от их политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания", – подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что Конституция не случайно называется основным законом России. По мнению президента, документ должен консолидировать общество.

"Думаю, что у нас получится вынести на общероссийское голосование именно такой проект поправок в основной закон", – резюмировал Путин.

Впервые идею о поправках в Конституцию российский лидер высказал 15 января во время своего послания Федеральному собранию. Позднее была сформирована рабочая группа, занимающаяся предложениями. В ее состав вошли 75 человек из разных сфер.

По последней информации, законопроект о поправках в Конституцию был рекомендован Госдуме ко второму чтению. Сообщалось, что его рассмотрят 10 марта.