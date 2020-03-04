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Москва 24

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Политика

17:49

Законопроект о поправках в Конституцию рекомендован Госдуме ко второму чтению

политика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию РФ.

Данный проект закона рассмотрят 10 марта во втором чтении.

Ранее Комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения при голосовании по поправкам в Конституции.

Впервые идею о поправках в Конституцию Владимир Путин высказал 15 января во время своего послания Федеральному собранию. Была создана рабочая группа, занимающаяся предложениями. В ее составе – 75 человек из разных сфер.

В группе выделили пять тематических подгрупп. Это блоки "Социальные вопросы, наука, культура", "Международное право", "Федеральные органы законодательной и исполнительной власти", "Судебная власть и прокуратура" и "Единая публичная власть, местное самоуправление".

К настоящему моменту поступило уже около 900 предложений по поправкам. Внесение поправок продлили до 2 марта. Общероссийское голосование запланировано на 22 апреля. Этот день должны сделать оплачиваемым выходным.

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