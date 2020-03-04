В ГД поддержали введение ответственности за нарушения при голосовании по Конституции

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Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения при голосовании по поправкам в Конституции, сообщает Агентство "Москва".

Изменения могут появиться в статьях "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", "Фальсификация избирательных документов, документов референдума", "Фальсификация итогов голосования", "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме" УК РФ.

Впервые идею о поправках в Конституцию Владимир Путин высказал 15 января во время своего послания Федеральному собранию. Была создана рабочая группа, занимающаяся предложениями. В ее составе – 75 человек из разных сфер.

К настоящему моменту поступило уже около 900 предложений по поправкам. Внесение поправок продлили до 2 марта. Общероссийское голосование запланировано на 22 апреля. Этот день должны сделать оплачиваемым выходным.