Госдума приняла закон о поправках в Конституцию РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о внесении изменений в Конституцию РФ, сообщается на сайте Государственной думы РФ.

Проект закона, внесенный Владимиром Путиным, предусматривает расширение полномочий парламента, закрепление социальных гарантий, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями, а также определение статуса русского языка как языка государствообразующего народа.

Согласно документу, нижней палате парламента дается право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и министров правительства. Руководителей силовых ведомств будут назначать по итогам консультаций с Советом Федерации.

Также в документе закрепляется приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Дату одобрил Владимир Путин. Провести голосование именно в этот день предложила рабочая группа по подготовке изменений в основной закон.

Москва стала первой в списке регионов, предложивших свои поправки в Конституцию. От столицы поступило около 190 замечаний. Всего в процессе обсуждения новой версии основного закона государства предложения выдвигал 31 регион РФ.

