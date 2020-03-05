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Москва 24

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Общество

15:25

Москва стала лидером по количеству предложенных поправок в Конституцию

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва предложила около 190 поправок в Конституцию РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сопредседателя рабочей группы, председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

Он рассказал, что в рабочую группу поступали предложения от 31 региона РФ. Абсолютным лидером по количеству предложенных поправок стала Москва, также активно участвовали в процессе Хабаровский край, Свердловская и Московская области.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проведут 22 апреля. Дату одобрил Владимир Путин. Провести голосование именно в этот день предложила рабочая группа по подготовке изменений в основной закон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обращал внимание, что этот день для голосования посчитали оптимальным, поскольку к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.

Впервые идею о внесении поправок в Конституцию Путин озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию. Недавно стало известно, что около 66% россиян планируют проголосовать по поводу изменения основного закона.

Во время обсуждения проекта появилось много идей по поправкам в Конституцию. Так, предлагалось внести в основной закон положение о неприкосновенности экс-президентов России. Кроме того, вводили инициативу о появлении права президента на роспуск Госдумы, если она не придет к согласию по поводу формирования хотя бы более трети состава кабинета министров.

Москва технически готова к проведению электронного голосования по Конституции

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