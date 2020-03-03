Путин скорректировал пенсионную поправку в Конституцию

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Владимир Путин скорректировал положение о регулярной индексации пенсий россиян. Это следует из текста поправок в Конституцию ко второму чтению, сообщает РБК.

В первом чтении проекта поправок предлагалось зафиксировать в 75 статье Конституции, что индексация размера пенсий осуществляется "регулярно" и в порядке, установленном федеральным законом. Но при этом периодичность регулярной индексации не была определена.

Ко второму же чтению президент изменил формулировку и предложил закрепить в основном законе, что индексация пенсий в России осуществляется "не реже одного раза в год".

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию. Она подразумевает, что общероссийское голосование по поправкам в основной закон проведут 22 апреля с 8:00 до 20:00. Голосование будет тайным и добровольным.

Владимир Путин сообщил, что поступило уже около 900 предложений о внесении поправок к законопроекту об изменениях в Конституцию РФ. Президент РФ отметил, что идеи поступают от разных людей, поэтому они посвящены крайне важным темам в разных областях.