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Москва 24

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Политика

11:33

Все регионы одобрили закон о поправке в Конституцию

власть политика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парламент Адыгеи поддержал закон о поправке в Конституцию. Таким образом, за него проголосовали все регионы России, сообщает РИА Новости.

11 марта Совет Федерации и Госдума одобрили закон о поправке к Конституции РФ. Согласие выразила также Мособлдума. Теперь его подпишет президент, после чего он будет опубликован.

Изменение Конституции президент анонсировал 15 января во время послания Федеральному собранию. Общероссийское голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.

Этот день объявили оплачиваемым выходным. По данным ВЦИОМ, опубликованным 25 февраля, в голосовании готовились принять участие около 66% опрошенных.

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