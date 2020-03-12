Мособлдума поддержала закон о поправке к Конституции РФ

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Московская областная дума поддержала закон о поправке к Конституции РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

"Рассмотрев поступивший из Совета Федерации Федерального собрания РФ закон о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", <...> одобрить закон", – сказал Брынцалов, добавив, что в ближайшее время соответствующее постановление о данном решении будет отправлено в верхнюю палату парламента.

Закон о поправке к Конституции РФ 11 марта одобрил Совфед. За проголосовали 160 сенаторов, против – один, трое воздержались. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко отметила, что поправки – один из важнейших вопросов новейшей истории страны.

Утром в этот же день законопроект о поправках в Конституцию РФ приняли депутаты Госдумы. Проект закона, внесенный Владимиром Путиным, предусматривает расширение полномочий парламента, закрепление социальных гарантий, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями, а также определение статуса русского языка как языка государствообразующего народа.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе Захар Прилепин, Елена Исинбаева, Денис Мацуев и другие.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Дату одобрил Владимир Путин. Провести голосование именно в этот день предложила рабочая группа по подготовке изменений в основной закон.

Москва стала первой в списке регионов, предложивших свои поправки в Конституцию. От столицы поступило около 190 замечаний. Всего в процессе обсуждения новой версии основного закона государства предложения выдвигал 31 регион РФ.