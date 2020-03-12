Более 2/3 регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Парламенты 62 из 85 регионов России уже поддержали закон о поправке к Конституции РФ, сообщает ТАСС.
Согласно российскому законодательству, для принятия изменений в Конституцию необходимо одобрение 2/3 региональных законодательных собраний. Таким образом, одобрение 57 парламентов давало право на окончательное утверждение законопроекта.
Последним этапом, на котором изменения в основной закон будут рассматриваться, станет Конституционный суд РФ. После его одобрения поправки вынесут на общероссийское голосование.
Проект закона о поправке, внесенный Владимиром Путиным, предусматривает расширение полномочий парламента, закрепление социальных гарантий, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями, а также определение статуса русского языка как языка государствообразующего народа. Ранее законопроект поддержали как Совфед, так и Госдума.
Также изменения в основных законах подразумевают, что президентские сроки с момента принятия поправок будут считаться заново. Автор инициативы, депутат Валентина Терешкова, людей, критикующих ее идею, назвала не любящими страну.
22 апреля в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Согласно результатам опроса, изъявить волю планирует прийти около 66% россиян. Для обеспечения гладкого протекания голосования депутаты Госдумы поддержали идею о введении уголовной ответственности за нарушения во время проведения мероприятия.
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