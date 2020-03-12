Госдума приняла поправки в бюджет на 2020-2022 годы

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Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о внесении в федеральный бюджет на 2020-2022 годы изменений, направленных на реализацию социальных мер, предложенных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января.

Согласно закону расходы бюджета в 2020 году вырастут на 162,7 миллиарда рублей – до 19,666 триллиона рублей, в 2021 году – на 556,9 миллиарда рублей, до 21,190 триллиона, в 2022 году – на 677,6 миллиарда рублей, до 22,44 триллиона рублей.

В целом расходы на реализацию мер из послания составят 4,57 триллиона рублей, новые – около 2 триллионов рублей.

Также поправками заложен рост доходов бюджета: в 2020 году – на 214 миллиардов рублей, до 20,594 триллиона рублей, в 2021 году – на 645 миллиардов, до 21,892 триллиона, в 2022 году – на 755 миллиардов, до 22,814 триллиона рублей.

Профицит бюджета на 2020 год остается на ранее запланированном уровне – 0,8% ВВП. Профицит на 2021 и 2022 годы повышен на 0,1 процентного пункта – до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.

В частности, в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что родители получат право на получение маткапитала при рождении первого ребенка. Cрок выдачи сертификата сократят втрое – до пяти дней, а срок распоряжения маткапиталом – до 10 дней вместо 30.

Семьям не придется собирать пакет документов на получение госуслуги. Пенсионный фонд РФ будет сам выяснять нужные сведения из государственных информационных систем.

Также президент РФ предложил ввести выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет. На первом этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.

Преподаватели в школах смогут рассчитывать на надбавку к зарплате за классное руководство, а школьников обеспечат горячими обедами.

Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о поправке к Конституции РФ.