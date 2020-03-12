Госдума приняла поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о внесении в федеральный бюджет на 2020-2022 годы изменений, направленных на реализацию социальных мер, предложенных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января.
Согласно закону расходы бюджета в 2020 году вырастут на 162,7 миллиарда рублей – до 19,666 триллиона рублей, в 2021 году – на 556,9 миллиарда рублей, до 21,190 триллиона, в 2022 году – на 677,6 миллиарда рублей, до 22,44 триллиона рублей.
В целом расходы на реализацию мер из послания составят 4,57 триллиона рублей, новые – около 2 триллионов рублей.
Также поправками заложен рост доходов бюджета: в 2020 году – на 214 миллиардов рублей, до 20,594 триллиона рублей, в 2021 году – на 645 миллиардов, до 21,892 триллиона, в 2022 году – на 755 миллиардов, до 22,814 триллиона рублей.
Профицит бюджета на 2020 год остается на ранее запланированном уровне – 0,8% ВВП. Профицит на 2021 и 2022 годы повышен на 0,1 процентного пункта – до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.
В частности, в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что родители получат право на получение маткапитала при рождении первого ребенка. Cрок выдачи сертификата сократят втрое – до пяти дней, а срок распоряжения маткапиталом – до 10 дней вместо 30.
Семьям не придется собирать пакет документов на получение госуслуги. Пенсионный фонд РФ будет сам выяснять нужные сведения из государственных информационных систем.
Также президент РФ предложил ввести выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет. На первом этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.
Преподаватели в школах смогут рассчитывать на надбавку к зарплате за классное руководство, а школьников обеспечат горячими обедами.
Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о поправке к Конституции РФ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: