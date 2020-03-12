Терешкова назвала людей, критикующих ее поправку, "не любящими страну"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат Госдумы Валентина Терешкова назвала критикующих ее поправку людьми, которые не любят страну, сообщает РИА Новости.
"Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, не хочу даже говорить", – сказала Терешкова.
Так парламентарий ответил на вопрос журналистов о своем отношении к тем, кто не согласен с этой поправкой. Именно Терешкова предложила изменение в Конституции, согласно которому президентские сроки будут считаться по-новому.
11 марта Совет Федерации одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Теперь проект ждет одобрения со стороны региональных парламентов. В частности, Мособлдума уже поддержала закон об изменениях в Конституции. Ранее проект был принят в Госдуме во всех трех чтениях.
На одном из заседании нижней палаты парламента Владимир Путин отметил важность принятия поправок. Он подчеркнул, что главной целью изменений в основном законе считается создание условий "для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день объявили оплачиваемым выходным. Депутаты Госдумы одобрили инициативу введения уголовного преследования за нарушения во время проведения голосования.
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