Песков назвал условия участия Путина в выборах в 2024 году

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал несколько факторов, от которых будет зависеть участие Владимира Путина в выборах президента в 2024 году.

В частности, по его словам, это ситуация в мировой экономике, последствия коронавируса и региональных конфликтов.

"В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути. <...> В эти годы непростые как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин пока не упоминал о возможности своего участия в выборах в 2024 году.

10 марта на заседании Госдумы обсуждали поправки в Конституцию. Его посетил в том числе Владимир Путин. Глава государства заявил, что выступает против автоматического продления своих полномочий в случае внесения определенных изменений в основной закон государства. Российский лидер добавил, что выборы должны быть открытыми и конкурентными, а президентская власть не должна быть связана с одним человеком. Он также считает, что необходимости в досрочных выборах в Госдуму нет.

В то же время депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова предложила внести поправку в основной документ, согласно которой действующий президент сможет выставить свою кандидатуру на новых выборах. Госдума одобрила поправку депутата об изъятии ограничения на число президентских сроков.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля. Дату одобрил президент.