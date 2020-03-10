Госдума поддержала поправку об изъятии ограничения на президентские сроки

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Госдума одобрила поправку депутата Валентины Терешковой об изъятии ограничения на число президентских сроков, передает РИА Новости.

Инициативу озвучили во время обсуждения законопроекта о планируемых изменениях в Конституции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это следует обсудить.

Владимир Путин выступал против продления полномочий президента РФ. По его словам, нецелесообразно убирать из Конституции ограничение на число президентских сроков. Российский лидер добавил, что выборы должны быть открытыми и конкурентными, а президентская власть не должна быть связана с одним человеком. Он также считает, что необходимости в досрочных выборах в Госдуму нет.

Ранее депутаты ГД проголосовали за включение поправок к законопроекту. Корректировки ко второму чтению документа были представлены блоком. В их числе – ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий РФ и право президентов, сложивших полномочия, на пожизненное место в числе сенаторов. Всего речь идет более чем о 110 замечаниях.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля. Впервые идею о внесении поправок в Конституцию президент высказал 15 января во время своего послания Федеральному собранию.

Была создана рабочая группа, принимавшая предложения по поправкам. В ее составе – 75 человек из разных сфер. Среди них писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и другие.

