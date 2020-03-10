Госдума поддержала поправку об изъятии ограничения на президентские сроки

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Госдума одобрила поправку депутата Валентины Терешковой об изъятии ограничения на число президентских сроков, передает РИА Новости.
Инициативу озвучили во время обсуждения законопроекта о планируемых изменениях в Конституции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это следует обсудить.
Владимир Путин выступал против продления полномочий президента РФ. По его словам, нецелесообразно убирать из Конституции ограничение на число президентских сроков. Российский лидер добавил, что выборы должны быть открытыми и конкурентными, а президентская власть не должна быть связана с одним человеком. Он также считает, что необходимости в досрочных выборах в Госдуму нет.
Ранее депутаты ГД проголосовали за включение поправок к законопроекту. Корректировки ко второму чтению документа были представлены блоком. В их числе – ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий РФ и право президентов, сложивших полномочия, на пожизненное место в числе сенаторов. Всего речь идет более чем о 110 замечаниях.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 22 апреля. Впервые идею о внесении поправок в Конституцию президент высказал 15 января во время своего послания Федеральному собранию.
Была создана рабочая группа, принимавшая предложения по поправкам. В ее составе – 75 человек из разных сфер. Среди них писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и другие.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: