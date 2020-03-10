Необходимости в досрочных выборах в Госдуму нет – Путин

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Президент РФ Владимир Путин указал на отсутствие необходимости в досрочных выборах в Госдуму. Об этом глава государства заявил на заседании во вторник, 10 марта.

"Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель (Госдумы Володин. – Прим. ред.), нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах в Государственную думу", – сказал Путин.

Владимир Путин выступил на заседании Госдумы во вторник, 10 марта.

"Эти поправки давно назрели, они нужны и, убежден, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан, потому что они направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши ценности, то, что составляет основу нашей жизни, на то, чтобы конкретизировать социальные гарантии наших граждан, а значит – полнее раскрыть социальный характер нашего государства, в целом создать условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу", – сказал российский лидер.

Комментируя предложенные парламентом поправки, Путин выступил против продления президентских полномочий.

"Прозвучали идеи о том, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, что граждане проголосуют, если проголосуют, за предложенную поправку. Да, в апреле состоится общероссийское голосование, но в таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате, по факту, безальтернативных выборов, а это, на мой взгляд, также неверно", – заявил Путин.

Однако президент допустил обнуление президентских сроков, если такую поправку одобрит Конституционный суд.

"Когда государство становится более мощным и трудноуязвимым извне, тогда на первый план выходит именно возможность сменяемости власти. Она нужна для динамики развития страны. А мы с вами принимаем поправки ни на год, ни на два и ни на 10 лет. Хотя бы лет на 10-50. И в этой долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти должна быть обеспечена. Поэтому считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничения по количеству президентских сроков", – сказал Путин.

"В целом менять Конституцию считаю нецелесообразным даже для решения вопроса президентской власти. Поэтому повторю, в случае принятия Федеральным собранием закона о поправках в Конституцию в том виде, в котором я сейчас говорю, его обязательно нужно будет направить для официального заключения в Конституционный суд", – заключил он.

"Кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать: уверен абсолютно, мы этот период пройдем, пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными", – заключил президент.

Ранее сообщалось, что поправку о прекращении полномочий Госдумы планируют рассмотреть в рамках голосования по законопроекту о внесении изменений в Конституцию. Предполагалось, что для решения о самороспуске парламента потребуется две трети голосов. При этом депутаты, которых не избрали бы в новый созыв нижней палаты, смогли бы претендовать за права, предусмотренные законом "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы".

Президент РФ Владимир Путин 20 января внес в нижнюю палату парламента законопроект о поправках к Конституции. Они касаются вопросов государственного устройства, социальных гарантий государства, а также полномочий органов местного самоуправления. Законопроект был принят в первом чтении Госдумой 23 января.

Прием поправок ко второму чтению документа завершился 2 марта.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проведут 22 апреля. Дату одобрил Владимир Путин. Провести голосование именно в этот день предложила рабочая группа по подготовке изменений в основной закон.

Впервые идею о внесении поправок в Конституцию Путин озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию. Недавно стало известно, что около 66 процентов россиян планируют проголосовать по поводу изменения основного закона.

