В Госдуму внесли поправку о досрочных выборах в парламент

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума рассмотрит поправку о досрочных выборах в парламент в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В предложении указывается, что действующие депутаты могут сократить срок своих полномочий. Для этого потребуется две трети голосов. Если решение будет принято, президент получит право назначить новые выборы в Госдуму.

Поправка относится к законопроекту об изменении Конституции, который сейчас рассматривают в Госдуме. В тексте документа указано, что Госдума восьмого созыва должна будет собраться не позднее чем на 30 день после избрания.

Поправка также определяет, что те депутаты, которых не переизберут в новый состав Госдумы, получат гарантии, предусмотренные законом "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы".

По действующему законодательству полномочия депутатов Госдумы седьмого созыва должны закончиться в 2021 году.

Провести досрочные выборы в Госдуму предложил депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Александр Карелин в ходе заседания нижней палаты парламента. Соответствующую поправку рассмотрят во вторник, 10 марта.

Ранее в Госдуме рассмотрели пакетный блок поправок к законопроекту об изменениях в Конституции. В частности, среди более чем 110 предложений есть те, которые касаются прав экс-президентов и ряд ограничений для высших должностных лиц.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проведут 22 апреля. Дату одобрил Владимир Путин. Провести голосование именно в этот день предложила рабочая группа по подготовке изменений в основной закон.

Впервые идею о внесении поправок в Конституцию Путин озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию. Недавно стало известно, что Москва стала лидером по числу предложений по изменению действующего основного закона государства.

