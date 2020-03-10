Депутат Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму

Госдума рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах
Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Александр Карелин в ходе заседания нижней палаты парламента предложил провести досрочные выборы в Госдуму, будет внесена соответствующая поправка в парламент. Ее рассмотрят во вторник, 10 марта.
"Дело в том, что Конституция, за которую, если проголосуют на всероссийском голосовании, она дает нам большие полномочия. Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте и в Совете Федерации. Я считаю, чтобы было бы честно провести новые выборы под такие новые наши возможности", – сказал он.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у парламентария есть возможность разработать такую поправку и внести ее.
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября текущего года.
15 января президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.
Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.
Конституция РФ, которую приняли в 1993 году, уже претерпевала изменения. В 2008 году президентский срок был увеличен с четырех до шести лет, а в 2014 году ликвидирован Высший арбитражный суд. Тогда же в верхнюю палату парламента включили федеральных представителей, назначаемых президентом.
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