Клишас опроверг данные о поправках в Конституцию о недвижимости чиновников

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Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрей Клишас прокомментировал информацию о внесении в закон поправок, запрещающих чиновникам владеть недвижимостью за рубежом. Он заявил, что подобной инициативы никогда не было, передает РИА Новости.

"И в действующем законе ее нет. На уровень Конституции подняты те ограничения, которые в законе действуют сейчас, только расширен круг лиц, кого эти ограничения касаются", – отметил он.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что запрет на владение заграничной недвижимостью не попал в поправки к Конституции, так как в таком случае многим парламентариям пришлось бы отказаться от домов за пределами страны либо покинуть свои должности.

Отмечается, что внесенные поправки касаются только запрета на иностранное гражданство и владение счетами в зарубежных банках президенту, премьер-министру, его заместителям, а также министрам и главам других федеральных органов, сенаторам, депутатам Госдумы, уполномоченному по правам человека, прокурорам и муниципальным служащим.

Ранее президент России Владимир Путин назвал главную задачу обновленной Конституции РФ. Российский лидер отметил, что Конституция неслучайно называется основным законом России. По мнению президента, документ должен консолидировать общество.

Впервые идею о поправках в Конституцию российский лидер высказал 15 января во время своего послания Федеральному собранию. Позднее была сформирована рабочая группа, занимающаяся предложениями. В ее состав вошли 75 человек из разных сфер.

Известно, что законопроект о поправках в Конституцию был рекомендован Госдуме ко второму чтению. Сообщалось, что его рассмотрят 10 марта.