Володин назвал Путина преимуществом России

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Владимира Путина преимуществом России, сообщают "Дни.ру".

11 марта Совет Федерации и Госдума одобрили проект закона о поправках к Конституции РФ. Согласие выразила также Мособлдума. Сейчас документ находится на рассмотрении региональных парламентов. В нем идет речь, в частности, об отмене ограничения на число президентских сроков, которую предложила депутат Валентина Терешкова.

Решение обсуждается за рубежом, обратил внимание Володин.

"Их не волнует и то, что мы защитили права граждан, нашу культуру, историю. Их волнует в основном один вопрос. Этот вопрос связан с поправкой Валентины Терешковой", – сказал спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что после принятия поправок началась "оголтелая кампания против нее и ее семьи". Нападки на Терешкову политик назвал атаками на страну.

"Сегодня исходя из вызовов, которые есть, и угроз, которые в мире существуют, не нефть и газ наши преимущества. Наше преимущество – Путин, и мы его должны защитить", – заключил Володин.

Изменение Конституции президент анонсировал 15 января во время послания Федеральному собранию. Общероссийское голосование по поправкам состоится 22 апреля.

Была создана рабочая группа по их подготовке. Сопредседателем назначен глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, среди которых Захар Прилепин, Елена Исинбаева, Денис Мацуев и другие.