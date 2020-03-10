Медведев связал поправки в Конституцию с укреплением суверенитета РФ

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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны.

Кроме того, они обеспечивают независимость и ставят во главу угла интересы россиян, говорится в заявлении Медведева на сайте партии.

Лидер ЕР отметил, что партия также работала над сбором предложений в регионах, передает RT.

"Большинство конструктивных предложений, которые мы собрали в субъектах Российской Федерации, вошло в число поправок", – добавил председатель партии.

Подготовка поправок в Конституцию

15 января президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.

Конституция РФ, которую приняли в 1993 году, уже претерпевала изменения. В 2008 году президентский срок был увеличен с четырех до шести лет, а в 2014 году ликвидирован Высший арбитражный суд. Тогда же в верхнюю палату парламента включили федеральных представителей, назначаемых президентом.