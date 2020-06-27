Общественный штаб: надежность онлайн-голосования оценили 25 тыс экспертов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Надежность системы электронного голосования уже проверили 25 тысяч IT-экспертов и специалистов по блокчейн, которые подключались к отслеживанию хода голосования в режиме онлайн, сообщил представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

"Система электронного голосования работает без сбоев. Убедиться в ее надежности смогли уже 25 тысяч IT-экспертов и специалистов по блокчейн, которые подключались к отслеживанию хода голосования в режиме онлайн", – сказал Асафов.

Он добавил, что по состоянию на 11:00 явка на электронном голосовании в Москве составила 70,86%. Всего проголосовало 733 923 человек.

Асафов добавил, что за все время работы участков от Роспотребнадзора не было получено ни одного замечания, касающегося соблюдения санитарных требований.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

В проведении голосования участвует более 96 тысяч комиссий. В организации голосования сбоев не наблюдалось.

Владимир Путин ранее отметил, что результаты голосования не должны фальсифицироваться. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить легитимность итога волеизъявления граждан.

