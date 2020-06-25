16:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Двукратная олимпийская чемпионка, российская гимнастка Светлана Хоркина приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом она рассказала телеканалу Москва 24.
Она отметила, что совершила волеизъявление в первый день, поскольку любит быть первой во всем. К такому принципу, по словам Хоркиной, ее приучил спорт.
"Если я могу сделать ответственный шаг, то я это делаю всегда первая. Я воспользовалась первым днем голосования, так как считаю, что это безопаснее всего, потому что пока еще никого нет. Я свой гражданский долг выполнила и теперь считаю, что я свободна", – отметила Хоркина.
Она призвала россиян прийти на голосование и выразить свою гражданскую позицию. Хоркина считает, что это необходимо, чтобы впоследствии не было недоразумений и претензий, а также разговоров о том, что кто-то не был услышан.
"Сегодня очень много возможностей предоставляется проявить свою гражданскую позицию, но я решила прийти и посмотреть, как организовано голосование. Я убедилась, что все хорошо организовано и все достаточно спокойно", – сказала Хоркина.
По состоянию на 15:00 в электронном голосовании в Москве принял участие 260 891 человек. Явка на совершение волеизъявления по поправкам в Конституцию составляла 25,81%.
В проведении голосования участвует более 96 тысяч участковых комиссий. В организации голосования сбоев не наблюдалось.
Президент России Владимир Путин отметил, что результаты голосования не должны фальсифицироваться. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить легитимность итога волеизъявления граждан.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.
Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.
Где можно проголосовать по поправкам в Конституцию
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