Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию составляет 25,81% в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве составляет 25,81%. Об этом свидетельствуют данные электронного штаба по наблюдению за дистанционным голосованием.

Сведения приведены по состоянию на 15:00. Согласно данным штаба, в электронном голосовании принял участие 260 891 человек. Всего было выдано 271 258 бюллетеней.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что свыше 86 тысяч человек досрочно приняло участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Речь идет о гражданах, совершивших волеизъявление в труднодоступных и отдаленных местностях. Также досрочно проголосовали лица, находящиеся на судах.

В проведении голосования участвует более 96 тысяч участковых комиссий. В организации голосования сбоев не наблюдалось.

Президент России Владимир Путин отметил, что результаты голосования не должны фальсифицироваться. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить легитимность итога волеизъявления граждан.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.