В Роспотребнадзоре назвали голосование на участках безопасным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала процесс голосования по поправкам в Конституцию абсолютно безопасным. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия 24".

"Абсолютно безопасно [голосовать на участках]. Я скажу это сразу и абсолютно твердо", – заявила руководитель ведомства.

По словам Поповой, установленные Роспотребнадзором санитарные требования соблюдаются без нарушений. Она подчеркнула, что об этом свидетельствуют данные начиная с Владивостока.

Ранее Роспотребнадзор представил перечень требований по профилактике коронавируса, которые необходимо соблюдать как организаторам и представителям СМИ и Корпуса наблюдателей, так и посетителям участков.

В частности, на участках будут предоставлять одноразовые средства защиты и письменные принадлежности. На входе планируется измерять температуру.

Кроме того, дезинфекция коснется всех поверхностей общего пользования, урн для голосования и кабинок. Как рассказали в Общественном штабе по контролю и наблюдению за процедурой, обработка участков будет ежедневной.

