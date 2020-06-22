Дезинфекция избирательных участков на общероссийском голосовании будет ежедневной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Ольга Кириллова сообщила, что избирательные участки будут дезинфицировать ежедневно. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Работа по дезинфекции участков будет проводиться каждый день, то есть участок отработал – заново все обработали", – заявила Кириллова.

Она также отметила, что на участках будут раздавать перчатки, маски и ручки, а на входе – измерять температуру. В случае если у голосующего выявят повышенную температуру, его переведут в отдельное помещение.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию указом президента РФ запланировано на 1 июля. Изъявить свою волю можно будет в течение нескольких дней до этой даты, включая ее.

Помимо традиционного голосования, в Москве будет проводиться электронное. Регистрация на участие завершилась в воскресенье, 21 июля.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

