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Общество

03:32

В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на COVID-19

общество безопасность конституция2020

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

В Москве проведут выборочное тестирование членов избиркомов на коронавирусную инфекцию COVID-19 в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом рассказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в интервью РИА Новости.

По его словам, в Роспотребнадзоре уверены, что сплошное тестирование сотрудников изберкомов на COVID-19 потребуется только по необходимости.

"Выборочное тестирование точно будет", – отметил Реут.

При этом все члены избиркомов будут проверены на наличие симптомов заболевания коронавирусом. В частности, у каждого сотрудника измерят температуру.

"Заболевших вирусом к работе не допустим. Люди смогут абсолютно безопасно прийти и высказать свою волю", – пояснил Реут.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.

В Москве можно проголосовать на удобном для горожан участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн. Для электронного голосования открыт портал 2020og.ru.

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