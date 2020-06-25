Результаты голосования по поправкам не должны накручиваться – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны фальсифицироваться. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства в ходе видеовстречи с членами Общественной палаты РФ нового созыва подчеркнул, что необходимо обеспечить легитимность итога волеизъявления граждан.

"Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России", – заявил Путин.

По словам главы государства, необходимо организовать работу участков для голосования и в целом всю процедуру на высшем уровне, чтобы граждане доверяли его результатам.

Он также отметил, что действующий закон не требовал всероссийского голосования для утверждения поправок в Конституцию. Тем не менее Путин назвал чрезвычайно важным участие граждан и возможность высказать собственное мнение.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало в России в четверг, 25 июня. Оно продлится до 1 июля, когда будут подведены итоги.

В Москве граждане могут проголосовать как на участках лично, так и дистанционно, по предварительной регистрации – прием заявок завершился 21 июня.

Где можно проголосовать по поправкам в Конституцию

По мнению политолога Дмитрия Бадовского, удаленное голосование может быть особенно популярно среди молодежи. При этом с момента начала голосования явка составила 20 процентов.

Как рассказал заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев, в России уже открылись 96 тысяч участковых комиссий. Они приступили к проведению голосования по поправкам в Конституцию.

