Результаты голосования по поправкам не должны накручиваться – Путин

14:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны фальсифицироваться. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства в ходе видеовстречи с членами Общественной палаты РФ нового созыва подчеркнул, что необходимо обеспечить легитимность итога волеизъявления граждан.
"Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России", – заявил Путин.
По словам главы государства, необходимо организовать работу участков для голосования и в целом всю процедуру на высшем уровне, чтобы граждане доверяли его результатам.
Он также отметил, что действующий закон не требовал всероссийского голосования для утверждения поправок в Конституцию. Тем не менее Путин назвал чрезвычайно важным участие граждан и возможность высказать собственное мнение.
Голосование по поправкам в Конституцию стартовало в России в четверг, 25 июня. Оно продлится до 1 июля, когда будут подведены итоги.
В Москве граждане могут проголосовать как на участках лично, так и дистанционно, по предварительной регистрации – прием заявок завершился 21 июня.
Где можно проголосовать по поправкам в Конституцию
По мнению политолога Дмитрия Бадовского, удаленное голосование может быть особенно популярно среди молодежи. При этом с момента начала голосования явка составила 20 процентов.
Как рассказал заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев, в России уже открылись 96 тысяч участковых комиссий. Они приступили к проведению голосования по поправкам в Конституцию.
Как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию
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