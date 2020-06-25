В Москве началось электронное голосование по поправкам в Конституцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве началось дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Дистанционное голосование начитается с сегодняшнего дня и будет проходить до 20:00 30 июня", – сказал Дмитрий Реут.

По его словам, возможностью электронного голосования воспользовалось более 1 миллиона 50 тысяч москвичей.

Перед голосованием систему протестировали, сбоев не выявлено. Электронный бюллетень, который раньше оставался на экране 15 минут, теперь остается весь срок голосования. При этом все требования по анонимности и тайне голосований сохраняются.

В реестр голосующих включено более миллиона жителей города.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Волеизъявление возможно как при личном посещении участка, так и дистанционно – в последнем случае необходимо было до 21 июня зарегистрироваться.

Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

