Общественный штаб обзванивает зарегистрировавшихся на онлайн-голосование москвичей

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве проводится обзвон жителей, чтобы проверить достоверность информации о регистрации на электронное голосование, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого замглавы Общественного штаба по контролю и наблюдению за Общероссийским голосованием, куратора Корпуса наблюдателей Вадима Ковалева.
"Мы попросили коллег дать нам телефоны москвичей, кто подал заявки для участия в электронном голосовании, потому что мы захотели таким старым оффлайн методом удостовериться в чистоте процесса, уточнить, живые ли это люди, получили ли они информацию, подавали ли они самостоятельно заявки", – отметил он.
По словам Ковалева, уже есть первые данные по обзвону 5 тысяч москвичей. "Для нас очень важно эту процедуру выстроить максимально четко и отлажено, чтобы отладить все возможные моменты", – подчеркнул он.
Глава Электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием Владимир Чернецкий также отметил, что накануне было решено использовать дополнительный контроль за регистрацией на онлайн-голосовании.
"Сегодня с утра по этим номерам ведется контрольный обзвон, есть анкета, которую мы предлагаем пройти, тем, до кого мы дозвонились. Задаем вопросы по ходу регистрации, были ли какие-то сложности при этом, возможно есть дополнительные комментарии", – сказал Чернецкий.
По его словам, задействованы два call-центра: "Цифровое деловое пространство", где находится электронный штаб, и "Красная Роза". К настоящему моменту сделана почти тысяча звонков.
Чернецкий уточнил, что большинство согласились ответить на вопросы анкеты. "В справочном режиме помощи мы также отвечаем на возникающие у граждан вопросы по электронному голосованию", – рассказал он.
Обзвон пяти тысяч человек планируется завершить к 20:00. Затем детальную статистику опубликуют. Он добавил, что все наблюдатели, зарегистрировавшиеся в территориальную комиссию электронного голосования или в общественный штаб, могут принять участие в обзвоне.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в период с 25 июня по 1 июля. Волеизъявление возможно как при личном посещении участка, так и дистанционно – в последнем случае необходимо было до 21 июня зарегистрироваться.
Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
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