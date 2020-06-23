Заявки москвичей на участие в электронном голосовании проверят с помощью обзвона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей, зарегистрированных на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию, проверят с помощью выборочного обзвона. Об этом сообщил руководитель Электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием Владимир Чернецкий.

"Мы планируем выборочно обзвонить 5 тысяч человек. Это будет сделано с помощью call-центра общественного штаба", – заявил он. Чернецкий пригласил принять участие в обзвоне участников движения "Голос" и выразил надежду, что уже завтра сможет рассказать о результатах мероприятия.

"Дело в том, что мы как члены общественного штаба ставим достаточно высокую перед собой планку по контролю за чистотой проведения голосования. Постараемся использовать для этого максимально возможное количество средств контроля", – отметил глава штаба.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию указом президента РФ запланировано на 1 июля. С 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.