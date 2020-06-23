Заявки москвичей на участие в электронном голосовании проверят с помощью обзвона

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичей, зарегистрированных на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию, проверят с помощью выборочного обзвона. Об этом сообщил руководитель Электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием Владимир Чернецкий.
"Мы планируем выборочно обзвонить 5 тысяч человек. Это будет сделано с помощью call-центра общественного штаба", – заявил он. Чернецкий пригласил принять участие в обзвоне участников движения "Голос" и выразил надежду, что уже завтра сможет рассказать о результатах мероприятия.
"Дело в том, что мы как члены общественного штаба ставим достаточно высокую перед собой планку по контролю за чистотой проведения голосования. Постараемся использовать для этого максимально возможное количество средств контроля", – отметил глава штаба.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию указом президента РФ запланировано на 1 июля. С 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
"Мосгорсправка": где проголосовать по поправкам в Конституцию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: